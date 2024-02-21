“غلط وخدت جزائي”.. سوزي الأردنية توجه رسالة للجمهور.. فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان " بعد خروجها من الحبس.. البلوجر سوزي الأردنية تروي تفاصيل القبض عليها في مقطع فيديو".

وجاء في الفيديو أن البلوجر سوزي الأردنية، المتهمة بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، قالت إنها خرجت بكفالة، وأنها بخير.

وتابعت:" أنا بخير والشقة التي تعيش فيها حدث بها حريق بسبب مشكلة في الكهرباء، ولكنها بخير وأسرتها بخير، وأنها بحمد الله خرجت من الحبس".

ولفتت إلى أنها فعلت شيئا غير صحيح، “ أنا غلط وخدت جزائي” ولكن الفترة التي حبست فيها، تعاملت بكل احترام، ولم يحدث لها مشكلة.

وأكد محمد الصفتي محامي البلوجر سوزي الأردنية، المتهمة بنشر مقاطع فيديو تخالف قيم الأسرة المصرية وسب وقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، أن موكلته تم الإفراج عنها بكفالة.

وأضاف محامي البلوجر سوزي الأردنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن جميع الاتهامات الموجهة لموكلته كانت من وحدة الرصد وجرائم الإلكترونية ومكافحة الآداب، وأن الجريمة التي تواجهها سوزي مخالفة القيم الأسرية.

ولفت إلى أن مخالفة القيم الأسرية تختلف من مجتمع لآخر، ومن منطقة لأخرى، فالفتاة ترتدي ملابس في المناطق الساحلية لا يجوز أن ترتديها في المناطق الشعبية، والإقليمية.

وأشار إلى أن التحقيقات بالقضية قائمة، وأن ما صدر منها ناتج عن انفعال، وأن ما نشر كان عبر بث مباشر، وليس فيديو مسجل صدر بإرادة حرة.



وقالت «سوزي الأردنية»، خلال التحقيق معها أمام النيابة العامة، إن والدها استولى على أموالها التي تحصلت عليها من تطبيق «تيك توك»، ورفض إعادتها لها، مشيرة إلى أنها تشاجرت معه خلال البث المباشر.

وأوضحت أنها اندمجت في الشجار مع والدها ولم تدرك أن الآلاف يشاهدونها عبر البث المباشر وهي تسب والدها، مرددة: «أنا اندمجت في الفيديو غصب عني ومقصدتش أهين أبويا قدام الناس».

