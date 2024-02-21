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رئيس التحرير
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منوعات

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

المحيط الأطلسي سيتحول
المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار "قريبًا"

تعتبر منطقة الحزام الناري (Ring of Fire) أحد أكثر المعالم الجيولوجية شهرة في العالم وتمتد على مسافة 40 ألف كيلومتر على طول المحيط الهادئ. وهي موطن لـ 75 % من براكين الأرض و90 % من زلازلها، مما يجعلها أكبر بؤرة للأحداث الزلزالية العنيفة على كوكبنا.

 

ومع ذلك، قد تواجه هذه المنطقة غير العادية بعض المنافسة في المخاطر التكتونية المثيرة، حيث يحذر الخبراء من أن المحيط الأطلسي قد يبدأ في نهاية المطاف في الإغلاق ويشكل حلقة نارية خاصة به.

مناطق اندساس

ولكي يتوقف محيط مثل المحيط الأطلسي عن النمو وينغلق على نفسه، فلا بد أن تتشكل مناطق اندساس جديدة داخله ــ المناطق التي تدفع فيها إحدى الصفائح التكتونية صفيحة تكتونية أخرى إلى الأسفل في الوشاح أدناه.

خريطة لحزام النار، بما في ذلك الخطوط العريضة للصفائح التكتونية

ثم تقوم الحرارة المنبعثة من الوشاح بإذابة هذه الصخور وتحولها إلى صهارة. كما أن وفرة الصهارة بالقرب من سطح الأرض تخلق الظروف المثالية للنشاط البركاني، كما تشير ناشيونال جيوغرافيك.

 

توجد الكمية الهائلة من البراكين والزلازل على طول حزام النار في المحيط الهادئ إلى حد كبير بفضل مناطق الاندساس العديدة التي تقع على طول مسارها.

ومع ذلك، فإن تشكيل هذه الحدود يتطلب الكثير من الوقت. وتتطلب هذه المناطق انحناء الصفائح التكتونية، وفي بعض الأحيان كسرها، وهي عملية صعبة للبدء بالنظر إلى مدى قوة ومرونة الصفائح، كما أشار خبير التكتونيات الدكتور جواو دوارتي، من جامعة لشبونة.

مضيق جبل طارق

وفي بحث جديد نُشر في مجلة الجيولوجيا بعنوان "منطقة اندساس جبل طارق تغزو المحيط الأطلسي"، كتب دوارتي وفريقه: "الغلاف الصخري المحيطي القديم (القشرة والوشاح) سميك وقوي، مما يجعله مقاومًا للكسر والانحناء".

ويقترح دوارتي وفريقه أن الحل المحتمل لهذه "المفارقة" قد ينشأ إذا تمكنت مناطق الاندساس من الهجرة من المحيط في نهاية حياتها - مثل البحر الأبيض المتوسط - إلى المحيطات في ذروة حياتها الجيولوجية - مثل المحيط الأطلسي.

والآن، يزعم هو وزملاؤه أن منطقة الاندساس، التي تكمن حاليًا تحت مضيق جبل طارق، سوف "تغزو" المحيط الأطلسي في نهاية المطاف.

وسيؤدي هذا بعد ذلك إلى تشكيل "نظام الاندساس" في هذا المحيط. وبعبارة أخرى، خط من البراكين على طول سواحل أفريقيا وأيبيريا، أو حلقة النار الأطلسية.

والأكثر من ذلك، أن كل هذا سيحدث "قريبًا" من الآن. من الناحية الجيولوجية - على الأقل 20 مليون سنة من الآن.

منطقة الحزام الناري المحيط الهادئ براكين زلازل المحيط الأطلسي

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