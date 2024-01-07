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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

العلاج الكيماوي أغربها.. 3 أسباب غير متوقعة للإصابة بالحزام الناري

الحزام الناري
الحزام الناري

الحزام الناري من الأمراض المنتشرة بين العديد الأشخاص، ويحدث الحزام الناري للعديد من الأسباب منها.

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أهم الأسباب للحزام الناري 

- ضعف الجهاز المناعي 
- الضغوطات النفسية و الاجتماعية 
- التوتر 
- أو علاجات مثل العلاج الكيميائي

:::  تغذوياً  :::: 

تستطيع بعض الأغذية السيطرة على شدة الاعراض من خلال دعم كفاءة الجهاز المناعي 
مثال :: أهم هذه الاغذية هو 

- اللبن ( الزبادي ) 
يحتوي الزبادي على البروبيوتيك + الحمض الأميني ليسين   تعمل هذه المكونات على تعزيز و دعم جهاز المناعة.
.
يلعب الميكروبيوم الهضمي دورًا مهمًا في تنظيم المناعة والدفاع عن الجسم ضد الفيروسات.   
عندما يُعطل شيء ما التوازن بين الميكروبيوم وجهاز المناعة، فقد لا يتمكن الجسم من الدفاع ضد الفيروسات بشكل فعال، البروبيوتيك هي بكتيريا حية تساعد في تحسين توازن الميكروبيوم.
.

بالإضافة الى  " أطـعـمـة  " أخرى تساهم في تخفيف حالات الالتهاب و ترفع من كفاءة الجهاز المناعي  :: 
.

- الكربوهيدرات المعقدة 
- مصادر الزنك ::: 
العدس -  الفول -  الحمص -  منتجات الالبان -  البيض - الحبوب الكاملة -  الفاصوليا الخضراء -  البطاطا - الشوكولا الداكنة 
.

- مصادر فيتامين سي  ::: 
الكرز - الفليفلة - الزعتر البري - البقدونس - اللفت - كيوي بروكلي -  الليمون -  الفريز -  البرتقال - الطماطم -  الفراولة - جريب فروت - اناناس - منجا 
.

- مصادر فيتامين A :::
البيض -  الأسماك - الألبان - الورقيات الخضراء مثل السبانخ والبروكلي -  الجزر - البطاطا الحلوة - القرع - الفواكه الصفراء البرتقالية كالشمام و المشمش
.

بالإضافة لمصادر B12  + مصادر فيتامين D ::: 
الاسماك - البيض - منتجات الصويا + المحار + الحليب و اللبن و مشتقاتهم وغير ذلك .. 
.

- كل هذه الاشياء تساهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي
وتساهم في تخفيف الحالات الالتهابية وشدة الأعراض 
.

 

الحزام الحزام النارى أهم الأسباب للحزام الناري الميكروبيوم الكربوهيدرات المعقدة

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