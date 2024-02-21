جامعة بني سويف الأهلية تعلن نتائج مسابقة القرآن الكريم والأحاديث «الأربعون النووية»

أعلن الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم الأربعاء، نتائج مسابقة القرآن الكريم والأحاديث "الأربعون النووية"، والتي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع مديرية أوقاف بني سويف واتحاد الطلاب، في الفترة ما بين 18-20 فبراير الجاري، وبمشاركة 135 طالبا وطالبة على مستوى جميع البرامج.

وذلك تحت إشراف الدكتورة سحر داود، النائب الأكاديمي، والدكتور شريف ممدوح، منسق الأنشطة الطلابية، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة، ومحمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الجامعة حريصة على تنوع الأنشطة الطلابية لتشمل الثقافية والرياضية والدينية والفنية، وتساهم في اكتشاف المواهب لدى الطلاب وتعميق الوعي بأهمية حفظ القرآن الكريم، فضلًا عن ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية لدى الطلاب.

وقال إن المسابقة جاءت في إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعي، وتضمنت مستويات مختلفة، حيث شمل المستوى الأول حفظ القرآن كاملًا، والمستوى الثاني نصف القرآن، والمستوى الثالث ثلث القرآن.

وهنأ رئيس الجامعة الفائزين من الطلاب ووجه الشكر لكل المشاركين والقائمين على المسابقة ولجنة التحكيم والمنسقين علي جهودهم وتشجيعهم للطلاب علي المشاركة في الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وجاءت نتائج مسابقة القرآن الكريم المستوى الأول بفوز الطالبة السراء عادل عبد الله بكلية الحاسبات بالمركز الأول، والطالبة حبيبة عبد الرحمن أحمد بكلية التمريض بالمركز الثاني، والطالبة شروق أحمد حمدي بكلية الصيدلة بالمركز الثالث، والطالبة شهد محمد عاشور بكلية الصيدلة بالمركز الرابع، والطالبة خلود محمد ربيع كلية الصيدلة المركز الخامس.

بينما سجل المستوى الثاني فوز الطالبة فاطمة جابر محمد كلية العلوم بالمركز الأول، والطالبة شروق سيد عبد اللطيف كلية التمريض بالمركز الثاني، والطالبة وسام عبد الحميد سلامة كلية العلاج الطبيعي بالمركز الثالث، والطالبة ندا حسام مصطفى بالمركز الرابع كلية الطب البشري، والطالبة أروى عصام يحيى كلية العلاج الطبيعي بالمركز الخامس.

وسجل المستوى الثالث فوز الطالبة آلاء محمد محمود كلية الطب البشري بالمركز الأول، والطالب أحمد جمال عبد السلام كلية الإعلام بالمركز الثاني، والطالب أحمد نبيل أحمد كلية طب الأسنان بالمركز الثالث، والطالبة زهرة النميري محمد كلية التمريض بالمركز الرابع.

فيما سجلت مسابقة الأحاديث فوز الطالب عبد الرحمن خيري محمد كلية الصيدلة بالمركز الأول، والطالبة آية عبد السلام رجب كلية الحاسبات بالركز الثاني، والطالبة أسماء مسلم عرابي كلية العلاج الطبيعي بالمركز الثالث، والطالب أحمد عمر فتحي كلية التمريض بالمركز الرابع، والطالبة رحمة عبد العظيم محمد بالمركز الخامس، والطالبة فاطمة جابر محمد كلية العلوم بالمركز الخامس مكرر.



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