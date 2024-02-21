شروط جديدة لإعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقا لقانون المخلفات الجديد

تضمن قانون تنظيم وإدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط وشروط جديدة لإعادة استخدام العبوات الفارغة .

وفي هذا الصدد، حددت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، اشتراطات استخدام العبوات الفارغة وإدارتها.

ووفقا للائحة تتمثل الاشتراطات الخاصة بإدارة العبوات الفارغة في الآتي:

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تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمواد أو مخلفات خطرة، مـا عدا عبوات الغازات المضغوطة، فارغة إذا حققت الاشتراطات التالية: العبوات التي كانت معبأة بغاز مضغوط فارغة إذا كان الضغط الداخلي للعبوة يقارب قيمة مقدار الضغط الجوي بعد فتحها.

ثانيا: تعتبر العبوات التي كانت معبأة بمادة شديدة الخطورة فارغة إذا:

1- تم تفريغ المتبقيات بإحدى الطرق الفيزيائية على أن يتم بعـدها غسيل العبوات ثلاث مرات متتالية باستخدام مذيب قادر على إزالـة متبقيات المواد الكيماوية أو على أن يتم احتواء مياه الغسيل ومعاملتها على أنها مخلفات خطرة.

2- تم تنظيف العبوة بأي طريق آخر واردة في المراجع العلميـة أو عـن طريق إجراء الفحوص المخبرية من قبل المنتج وذلك للتأكيد على عدم الاحتواء على أي صفات خطرة .

3- تم إزالة المادة المبطنة للعبوة والتـي كانت على اتصال مباشر مع المادة المعبأة .

ثالثا: يتحمل المنتج المساءلة القانونية لتنظيف العبوات في حال العثور على متبقيات للمواد الكيماوية والمخلفات الخطرة في العبوات الفارغة.