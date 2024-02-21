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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تناقش مع سفيرة رومانيا التعاون في مجال السياحة العلاجية

صدى البلد

استقبلت  وفد من وزارة  الصحة والسكان، سفيرة دولة رومانيا لدى مصر "أوليفيا تودرين"، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة فرص توسيع التعاون بين مصر ورومانيا في مجالات (السياحة العلاجية، الصناعات الدوائية، تدريب الأطباء).

 

وأوضح "عبدالغفار"، أن الاجتماع تناول مناقشة تطوير التعاون بين البلدين في ملف السياحة العلاجية وتبادل الخبرات في هذا الشأن بين البلدين، وكذلك الاستفادة من الخبرات الرومانية في إدارة المنتجعات الاستشفائية.

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول التوسع في تبادل الخبرات بين الأطباء المصريين والرومانيين من خلال إرسال واستقدام الأطباء بين كلا البلدين.

 

وتابع "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا أيضًا تبادل الخبرات في مجال التمريض، من خلال إرسال بعثات تمريضية من مصر إلى دولة رومانيا للتدريب داخل المستشفيات للاستفادة من الخبرات الرومانية في هذا المجال.

 

وأضاف "عبدالغفار"، أن وزارة  الصحة والسكان ناقشت مع الجانب الروماني فرص توسيع آفاق التعاون لتشمل ملف الصناعات الدوائية من خلال التعاون مع كبرى الشركات الوطنية بمصر "أكديما"، كما تناول اللقاء بحث التعاون في مجال الأبحاث المتقدمة الخاصة بالسرطان والتهاب الكبد.

 

وقال "عبدالغفار" إن الجانبين ناقشا إمكانية الاستفادة من البرامج التدريبية التي تتيحها رومانيا في مجال الدراسات الطبية، وسبل استفادة الطلاب والأطباء المصريين منها.

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