جزء ثانى.. طارق الجنايني يفجر مفاجأة عن فيلم الحريفة

كشف طارق الجنايني، منتج فيلم "الحريفة" عن التحضير لجزء ثاني من فيلم "الحريفة" وذلك خلال لقاء ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي.

قال طارق الجناينى: إنه بيوعد إن مش هيكون في استغلال لنجاح الجزء الأول وإنهم بيجهزوا لفيلم قوي على نفس مستوى الجزء الأول وأقوى.

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق، العالمي أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن إنتاج شركة "تي فيجن" طارق الجنايني.