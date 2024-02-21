إعلام عبري: السفارة المصرية في تل أبيب توقفت عن منح التأشيرات للإسرائيليين

قال موقع "ماكو" العبري، التابع للقناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن السفارة المصرية في تل أبيب توقفت عن منح التأشيرات للإسرائيليين.

وأضاف الموقع أن السفارة المصرية رفضت عددا غير قليل من الإسرائيليين الذين قدموا خلال الأشهر الماضية طلب الحصول على تأشيرة لزيارة مصر.

ووفقا للموقع، فقد دخل الإسرائيليون إلى البلاد بجوازات سفر أجنبية.

وقالت سيدة إسرائيلية إن السفارة المصرية في تل أبيب لا تصدر تأشيرات للإسرائيليين عن قصد.

وأضافت: "قبل الحرب، كان الأمر يستغرق من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للحصول على التأشيرة، وكان لديهم جميع أنواع الاختيارات بشأن من يوافقون ومن لا يوافقون، أما الآن فلا توجد فرصة على الإطلاق، سافرت أنا وزوجي إلى مصر عدة مرات واستمتعنا بكل شيء".

وتابعت: "آمل أن تحل وزارة الخارجية الأمر، أنا حقا لا أخشى كإسرائيلية السفر إلى هناك".

وبحسب الموقع، فإنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة، شهدت العلاقات بين إسرائيل ومصر تدهورا كبيرا، ودخلت مصر في قائمة تحذيرات السفر الخطيرة.