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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو محمود ياسين يودع شقيق والده بدمياط

عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين

حرص الفنان عمرو محمود ياسين على وداع عمه وشقيق الفنان محمود ياسين حيث شييعت جنازته اليوم إلى مقابر دمياط.

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة عمه، في منشور له منذ قليل عبر حسابه على فيسبوك، ولم يكشف عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتب عمرو محمود ياسين:" توفي إلي رحمة الله تعالي عمي الغالي الاستاذ محمد فؤاد ياسين وكيل وزراة التربية والتعليم و موجه اللغة الإنجليزية".



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أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن أحداث غزة خلقت لدينا حالة من الحزن الشديد، مشيرة إلى أن والدها الفنان محمود ياسين كان دائما من المدافعين عن القضية الفلسطينية وحقه في الاستقلال.

وقالت رانيا محمود ياسين، خلال لقاء لها لبرنامج "كلام ما بينا"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "مي البحيري"، إن والدي كان مؤمن بالقضية الفلسطينية، وكان يرفض  عرض أفلامه في إسرائيل، ووجه لهم الاتهامات بسرقة أفلامه.

وتابعت الفنانة رانيا محمود ياسين، أن والدي كان على مدار مسيرته الفنية قدم الأدوار الوطنية والتي تهاجم الكيان الصهيوني.

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