رئيس الوزراء يوجه ببدء الاستعدادات اللوجيستية لاستضافة القاهرة المنتدى الحضري العالمي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحضيرات استضافة القاهرة للمُنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)؛ وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يعدُ الثاني خلال هذا الشهر لمُتابعة تحضيرات استضافة ذلك الحدث البارز، موجهاً ببدء الاستعدادات اللوجستية لتنظيم المنتدى الحضري العالمي، وتخصيص فريق عمل متفرغ لمتابعة كافة ترتيبات المنتدى، وكلف بالتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، بما يساعد في خروج الحدث بأفضل صورة، بحيث يكون مستوى تنظيم هذا المنتدى مثيلاً لما تم في مؤتمر المناخ COP27، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع وزير السياحة بشأن الغرف الفندقية المطلوبة للوفود المشاركة في هذا الحدث الدولي المهم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحرص على توفير كافة جوانب التنظيم المميز لهذا المنتدى، يأتي لكونه من أكبر منتديات الأمم المتحدة، حيث يجمع ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ للتعرف على الحلول الحضرية وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، أن وزارة الخارجية اقترحت عدة لجان لتنظيم المنتدى، وصاغت اختصاصات كل لجنة، وتشكيلها، استناداً لما تم في مؤتمر المناخ COP27، وفى هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة تشكيل اللجان المعنية، بما فيها اللجنة العليا للمنتدى التي ستكون برئاسة رئيس الوزراء.

وخلال الاجتماع عرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً استهله بالإشارة إلى نتائج زيارة وفد مسئولي "الهابيتات" إلى مصر خلال الشهر الجاري، والتي شهدت لقائهم مع رئيس مجلس الوزراء، وعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع الوزارات والجهات المعنية، وما تم التوصل إليه من توافقات بشأن تحضيرات أعمال استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي.



كما أكد وزير التنمية المحلية أن هناك خريطة كاملة بالمهام المنوطة بكل وزارة أو جهة، وتناول عدة تفاصيل تخص تنظيم المنتدى، تضمنت اللوجستيات المتعلقة باستضافة الوفود، وترتيبات الإقامة والفنادق والانتقالات، وصياغة برنامج جلسات المنتدى وتسمية الخبراء والمتحدثين، ومناقشة آلية عمل المتطوعين في الفعاليات، وتوفير مُتطلبات ذوي الهمم، إلى جانب الأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية للوفود المصاحبة لأيام انعقاد المنتدى.