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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب الطلاب بمكتبة المكفوفين بالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم بتربية حلوان

كلية التربية بجامعة
كلية التربية بجامعة حلوان

انطلقت فعاليات تدريب طلاب الفرقة الرابعة شعبة تكنولوجيا التعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بقاعة مكتبة المكفوفين.

، ويأتى ذلك في إطار أنشطة مكتبة المكفوفين بالمكتبة المركزية وبالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم ومكتب التربية الميداني بكلية التربية بجامعة حلوان .

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عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حسام حمدى عميد كلية التربية، وإشراف الأستاذ أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات، والأستاذة عبير فتح الله مدير إدارة المكتبة المركزية.

و تضمن برنامج التدريب مفهوم التكنولوجيا المساعدة وامكانية الوصول مع أمثلة تطبيقية عليها، بجانب شرح طريقة برايل وأهميتها في العملية التعليمية والتدريب عليها ومراحل تطورها .
كذلك تم مناقشة البرامج الناطقة والتمييز بين أنواعها المختلفة مع التطبيق عليها، مفهوم الإتاحة والتطبيقات المختلفة عليها، وتوضيح طابعات البرايل وبرنامج الطباعة والتدريب عليها،  الأجهزة الذكية وطريقة التعامل معها باختلاف تطبيقاتها لتسهيل العملية التعليمية، بالإضافة إلي الذكاء الاصطناعي ودوره في حياة المكفوفين.
 

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تكنولوجيا التعليم كلية التربية بجامعة حلوان جامعة حلوان

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