جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

شاركت الفنانة ريم مصطفى، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأكلت ريم مصطفى، مرتديه فستان طويل باللون الاسود، وتميز الفستان بفتح من الساق لتكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ريم مصطفى، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ريم مصطفى، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت

وإليكم صور ريم مصطفى