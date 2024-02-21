عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمد عبد المعطي: استحداث جهاز المعجل الخطي للعلاج الإشعاعي بتكلفة 2.2 مليون دولار

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

شهدت مستشفيات جامعة القاهرة، خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من التطورات والإنجازات وإنشاء عدد من المشروعات بمواصفات عالمية مثل مستشفى ثابت ثابت وافتتاح مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش اليابانى خلال الأيام الماضية.

txt

تدريب الطلاب بمكتبة المكفوفين بالتعاون مع قسم تكنولوجيا التعليم بتربية حلوان

txt

إطلاق معهد ابن بابل التعليمي بـ بغداد

فى هذا السياق، افتتح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جناحًا جديدًا للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي بالمعهد القومي للأورام.

وقال الدكتور محمد عبد المعطي أبو سمرة، عميد معهد الأورام، إن استحداث جهاز المعجل الخطي يتم استخدامه في إعطاء العلاج الإشعاعي للمرضى، وهو من أحدث الأجهزة، حيث يعمل بطريقتين مختلفتين، ويستخدم الجرعات بالإشعاع بحيث تصل لأقصى جرعة ممكنة للورم فقط لدى المرضى دون الإضرار بالانسجة المحيطة، مشيرًا إلى أن تكلفة الجهاز 2.2 مليون دولار بتبرع من البنك المركزي المصري.

المعهد القومى للأورام مستشفيات جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

بعد "خطأ" في اختبار.. الدفاع البريطانية تكشف مدى قدرة بريطانيا على إطلاق أسلحة نووية

وزير التعليم العالي ينعى طلاب الجامعة المصرية الروسية وبدر ويطمئن على المصابين

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

اتحاد الكرة يحتفل بتولي جمال علام رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

جامعة السادات تكشف حقيقة طرد طلاب الطب البيطري من المحاضرات وغلق المعامل

وحشية غير مسبوقة.. وكيل الأمم المتحدة: نصف مليون بغزة على حافة المجاعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان 2024| صور جديدة من كواليس مسلسل "حق عرب"

فستان قصير.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فستان مجسم.. مي سليم تستعرض رشاقتها| شاهد

فستان قصير.. مي عمر تثير الجدل بآخر صورها| شاهد

فيديو

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

بعد فيروس "زومبي الغزلان".. امرأة تهاجم شخصا بطريقة غريبة| القصة كاملة

صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة

تحذير مهم لسكان 9 محافظات| ماذا قالت الأرصاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ