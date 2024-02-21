محمد عبد المعطي: استحداث جهاز المعجل الخطي للعلاج الإشعاعي بتكلفة 2.2 مليون دولار

شهدت مستشفيات جامعة القاهرة، خلال الفترة الماضية، عددا كبيرا من التطورات والإنجازات وإنشاء عدد من المشروعات بمواصفات عالمية مثل مستشفى ثابت ثابت وافتتاح مبنى العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش اليابانى خلال الأيام الماضية.

فى هذا السياق، افتتح الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جناحًا جديدًا للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي بالمعهد القومي للأورام.

وقال الدكتور محمد عبد المعطي أبو سمرة، عميد معهد الأورام، إن استحداث جهاز المعجل الخطي يتم استخدامه في إعطاء العلاج الإشعاعي للمرضى، وهو من أحدث الأجهزة، حيث يعمل بطريقتين مختلفتين، ويستخدم الجرعات بالإشعاع بحيث تصل لأقصى جرعة ممكنة للورم فقط لدى المرضى دون الإضرار بالانسجة المحيطة، مشيرًا إلى أن تكلفة الجهاز 2.2 مليون دولار بتبرع من البنك المركزي المصري.