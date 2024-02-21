نتنياهو يهنئ المعارضة الإسرائيلية على تأييد القرار ضد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ألقى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة قصيرة بعد أن وافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 99 عضو كنيست على قرار الحكومة بمعارضة الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.

وقال نتنياهو بعد التصويت: "أهنئ أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الذين صوتوا لصالح اقتراحي ضد إقامة دولة فلسطينية. لقد حققنا أغلبية كبيرة وغير مسبوقة بـ 99 عضوا في الكنيست".

وأضاف: "لا أتذكر مثل هذه الأغلبية الكبيرة على أي اقتراح، لقد اتحد الكنيست اليوم بأغلبية كبيرة ضد محاولة إملاء علينا إقامة دولة فلسطينية. إن هذا الإملاء سيضر بالسلام ويبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي".



من جانبه هاجم زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو، قائلا : "أنا وحزبي ضد الإجراءات الأحادية ولذلك صوتنا لها، لكنكم اخترعتم تهديدا غير موجود، لا يوجد حزب واحد يعرض الاعتراف بالفلسطينيين، ويخترع خدعة حتى لا يتحدثوا عن حقيقة أنك مذنب، وعن قانون التجنيد والميزانية".