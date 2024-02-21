بيان مهم للخارجية الفلسطينية بشأن قرار الكنيست الإسرائيلي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتماد الكنيست الإسرائيلي بأغلبية كبيرة قرارا برفض ما أسماه الاعترافات أحادية الجانب بالدولة الفلسطينية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها هذا القرار إمعانا إسرائيليا رسميا في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام، وإصرارا إسرائيليا على اختطاف حقوق شعبنا بقوة الاحتلال وبقاء الدولة الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال ومصالحه الاستعمارية العنصرية.

وأكدت الوزارة مجدداً أن عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة واعترافات الدول بها لا تحتاج لإذن من نتنياهو، مطالبة بفرضها على الحكومة الإسرائيلية بقوة القانون الدولي لحماية حل الدولتين، ولضمان إنجاح أية مفاوضات مستقبلية.