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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علاقات دولية: المرافعة المصرية أمام العدل الدولية تزيد قلق الكيان الصهيوني|فيديو

ممثلة مصر أمام العدل
ممثلة مصر أمام العدل الدولية

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن المرافعة التي قامت بها الدولة المصرية أمام محكمة العدل الدولية سوف تزيد من مخاوف وقلق الكيان الصهيوني، حيث تهدف المذكرة المصرية إلى تشويه سمعة الكيان الصهيوني بسبب الانتهاكات الكثيرة التي يقوم يها بحق الشعب الفلسطيني.

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وأكد الدكتور رامي عاشور، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية لها عمق عربي وإفريقي، لذا المذكرة المصرية لها بعد أمني وقانوني وانساني كونها دولة مجاورة.

قطاع غزة


وأضاف في حديثه، أن ما يحدث في قطاع غزة يهدد السلم والأمن الدوليين، لذا هذه المذكرة من الممكن أن تجعل محكمة العدل الدولية تتهم مجلس الأمن بحفظ الأمن والسلام في العالم.

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