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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

أعلن المحلل الرياضي خالد بيومي عن مراقبة المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب للاعب محمد صلاح، للاطمئنان على حالته بعد شعوره بآلام في منطقة الإصابة الأخيرة.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكوك حول مشاركة محمد صلاح في مباراة لوتون تاون و نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب إصابة عضلي.. يورجن كلوب يراقب حالة محمد صلاح يوميًا بعد شعوره بالتعب في نفس منطقة الإصابة السابقة".

ويلتقي ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نظيره لوتون تاون اليوم الأربعاء بملعب "الأنفيلد" في المباراة المقامة ضمن الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي. 

 موعد مباراة ليفربول ولوتون تاون في الدوري الإنجليزي

و من المقرر أن تنطلق مباراة  ليفربول ضد لوتون تاون في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت السعودية.

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