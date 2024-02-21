محافظ الإسماعيلية يوجه بمراقبة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي لضبط الأسعار

وجه شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بمراقبة الأسواق والمحال التجارية بشكل يومي وضبط الأسعار والتأكد من عدم احتكار السلع الغذائية، وتطبيق اللوائح والقوانين على المخالفين حفاظا على تقديم سلع غذائية مطابقة للمواصفات الصحية بأسعار مناسبة للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم، الأربعاء، مع الأجهزة التنفيذية لمتابعة موقف تحصيل إيرادات المحافظة، حيث تم استعراض التقرير الشهري لتحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية والمتضمن نسب التحصيل والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك لتعظيم وتعزيز الإيرادات.

وأشار إلى ضرورة تحصيل إيرادات المحافظة من رسوم للنظافة والإسكان والإشغالات ، ورفع المخالفات والإيجارات والصناديق الخاصة وتعظيمها من أجل الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على المواطنين.