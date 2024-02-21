سكرتير عام إقليم أفريقيا يصل مصر لحضور معرض المجلس الدولي للمطارات |صور

وصل إلى القاهرة سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي واللجنة التنظيمية العليا لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة افريقيا، استعداداً لعقد مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتي 1 مارس 2024 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.

وقام الملاح خالد الألفي رئيس اللجنة الفنية والتنظيمية والمالية للمؤتمر وفريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال اللجنة التنظيمية استعدادا لبدء الاجتماعات التحضيرية النهائية و عرض ما تم تنفيذه علي ارض الواقع.

شاشات مباني الركاب 2 و 3 يعرض عليها الإعلان الترويجي الخاص بالمؤتمر ليكون في استقبال ضيوف مصر القادمين من أفريقيا وغيرها من الدول.

يأتي ذلك في اطار الاستعداد لاستقبال ضيوف المؤتمر حيث تم تشكيل لجنة من موظفي العلاقات العامة والمراسم بكل من الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي وانهاء اجراءات وصول الوفود والتسكين بالفنادق والانتقالات من والي المطار.



