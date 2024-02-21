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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول: إنتاج مصر من الغاز 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا

صدى البلد

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن مصر تستهدف 7.5 مليار دولار من استثمارات الشركات الأجنبية فى مصر خلال العام المالي المقبل.

وأضاف الملا في مقابلة مع "العربية Business"، أنه سيتم طرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في النصف الثاني من هذا العام.

وأشار الوزير إلى أن حجم الإنتاج الحالي من الغاز يبلغ 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا.

وكان إنتاج مصر من الغاز يدور في مستوى 5.8 و6 مليارات قدم مكعبة يوميا، وبحسب وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، في مقابلة سابقة مع "العربية Business"، فإن إنتاج مصر من الغاز يصل إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا يزيد أو ينقص 5% تقريبا، حسب برامج الصيانة.

وعن تأثير أزمة البحر الأحمر، قال وزير البترول، إنه لا يمكن قياس تأثير اضطرابات البحر الأحمر على الإمدادات النفطية بعد.

فيما قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر لم تتأثر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بتوترات أحداث البحر الأحمر، مشيرا إلى أن صادرات الغاز المسال تتم عبر البحر المتوسط، وبالتالي فهي بعيدة عن التوترات".

أضاف وزير البترول المصري، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر "إيجبس 2024" حضرته "العربية Business"، أن أحداث البحر الأحمر لم تؤثر على الإمدادات المصرية من النفط والمواد البترولية، لكنها رفعت أعباء التكلفة الفعلية على الدولة فيما يتعلق بالشحنات المستوردة من الخارج"

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