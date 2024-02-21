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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس: حريصون على تعزيز التعاون مع اليونسكو بجميع المجالات

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل  الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، وفد منظمة اليونسكو بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل ، الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، ومارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، وعلا لورنس مُستشار بنك المعرفة، وبحضور وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة.


وخلال اللقاء أكد  الدكتور محمد ضياء على حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة ، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار ، كذلك أعرب عن تقديره العميق للجهود التى يبذلها بنك المعرفة فى تعزيز البحث العلمى فى مصر ، مؤكدا على دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.


وعلى هامش اللقاء تم إقامة معرض مصغر يضم أفكار ابتكارية مميزة لطلاب جامعة عين شمس شارك بها فى العديد من المسابقات العالمية .


شهد اللقاء من جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة نجوى بدر ،عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير ،المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى،  الدكتورة منى عبد العال الزاهرى المدير التنفيذى لإدارة تطوير التعليم ، الأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون الدراسات العليا والبحوث ،  الدكتورة شيرويت الأحمدى ، مدير إدارة الوافدين ،  الدكتور عادل الصباغ ، مدير مركز الابتكار ، الدكتورة وئام محمود ،  المدير التنفيذى لمركز الابتكار ، الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى
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