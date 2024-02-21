في واقعة غريبة.. العثور على ساق بشرية داخل مترو بـ نيويورك؟

في واقعة غريبة أثارت الجدل بأمريكا، تبحث الشرطة الأمريكية عن صاحب ساق بشرية تم العثور عليها متروكة على خط مترو مدينة نيويورك، وفتحت تحقيقًا لمعرفة من صاحبها وكيف فقدها.



وأعلنت شرطة نيويورك في بيان لها أنه تم العثور على الساق يوم السبت الماضي في البرونكس، من دون الإفصاح عن تفاصيل ما إذا كانت تبدو أنها تعود لذكر أو أنثى، أو حتى العمر المحتمل لصاحبها.

وأوضحت الشرطة في أمريكا أنها أرسلت الساق إلى الطبيب الشرعي لفحصها ومحاولة حل اللغز حول وصولها إلى مسار المترو.

واعتاد المسئولون عن مترو نيويورك العثور على مقتنيات متروكة على متن العربات أو عند السكك، من بينها علب بداخلها رفات الأشخاص، أو أقنعة التلحيم، أو أوانٍ منزلية.