عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عقاب صادم.. أمريكية تدهس طفلها بالسيارة في الشارع بسبب المدرسة

ام
ام

دهست أم من ولاية ألاباما الأمريكية  طفلها البالغ من العمر 7 سنوات عن طريق الخطأ، خلال إجباره على العودة إلى المنزل من المدرسة سيرًا على الأقدام كعقاب له.

txt

تفاصيل الحرب النفسية الإسرائيلية لتحقيق مكاسب تفاوضية في أزمة غزة.. فيديو

txt

محافظ الغربية يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025


وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في 9 فبراير، عندما أخذت ساراي راشيل جيمس (27 عامًا) ابنها من المدرسة في ألاباما. وتم إبلاغ ساري بأن ابنها أُرسل إلى مكتب المدير لأنه تورط في مشكلة في وقت سابق.


وكوسيلة لمعاقبته، أوقفت ساري سيارتها، على مسافة ليست بعيدة عن المدرسة، وأجبرت ابنها على النزول منها للمشي أو الجري لبقية الطريق إلى المنزل.

وأثناء سير الطفل على قدميه، كانت ساري تقود سيارتها بجانبه، ولكن عندما أبطأت سرعتها، حاول الصبي الإمساك بمقبض باب السيارة. وحسب رئيس شرطة بوعز، مايكل أبركرومبي، عندما زادت الأم السرعة، تم سحب الطفل أسفل السيارة، ودهسه بإطارها الخلفي.


وأكد المحققون لصحيفة ميامي هيرالد أنهم يعتقدون أن الحادث لم يكن متعمدًا، على الرغم من أن أبيركرومبي قال: إن الصبي لم يكن ليتعرض للدهس أبدًا لو لم تتم معاقبته بهذه الطريقة.

ووفقا للشرطة، تم نقل الطفل إلى مستشفى جامعة ألاباما، حيث خضع للعلاج من جروح في ظهره وجانب رأسه، وأصبحت حالته مستقرة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

موضوعات متعلقة

تعافى تماما.. نجاح أول استخدام لشريحة إلكترونية داخل دماغ إنسان

نهاية العدوان.. الأمير ويليام يدعو إلى إنهاء الحرب على غزة

مفقود منذ 50 عاما..العثور على جيتار عازف فرقة البيتلز

واقعة مثيرة|الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ذئب نهش 3 أطفال قبل مطاردته

سنة في المريخ.. ناسا تبحث عن 4 متطوعين من أجل تجربة غريبة

خوفاً من الموت جوعاً.. نيجيريات يبحثن عن الطعام في جحور النمل|تفاصيل

رجل أمريكي يحتفظ ببقايا جثث داخل منزله..ما السبب؟

بعد إقلاعها.. طائرة ركاب تعود للمطار بسبب ديدان

ترشيحاتنا

سفير القاهرة في بيروت: لبنان مقبل على تحديات كثيرة

قبل شهر رمضان.. محادثات للتوصل إلى هدنة إنسانية بين غزة وإسرائيل

زيادة المعاشات إلى 1500 جنيه وتبكير صرف دفعة مايو.. مفاجأة سارة للأطباء

نتنياهو: لا يمكن تغيير أهداف الحرب على غزة تحت أي ضغط

أمريكا تحدد شرطا واحدا لإسرائيل لبدء عملية رفح

شهداء وجرحى بسبب قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة نخلة تكشف تفاصيل خطوبتها وموعد زفافها وحقيقة اعتزالها التمثيل بندوة صدى البلد

إلهام شاهين وريهام عبد الغفور في عزاء والدة المخرجة ساندرا نشأت|صور وفيديو

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

مسلسلات رمضان2024|طرح البوسترات الفردية لمسلسل "محارب"

فيديو

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ