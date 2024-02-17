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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سنة في المريخ.. ناسا تبحث عن 4 متطوعين من أجل تجربة غريبة

ناسا
ناسا

تبحث وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن 4 أشخاص متحمسين لتجربة محاكاة للحياة على الكوكب الأحمر لمدة عام.

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وأعلنت (ناسا)، الجمعة، أنه اعتبارا من ربيع عام 2025، سيقضى 4 متطوعين، 12 شهرا في "مارس ديون ألفا" في مركز جونسون للفضاء، في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وهو عبارة عن موقع محاكاة، تبلغ مساحته 160 مترا مربعا، أقيم كنموذج لمحطة أبحاث متصورة على المريخ.

وسيحاكي البرنامج، التحديات التي قد تواجهها مهمة على المريخ، بما في ذلك محدودية الموارد، وتعطل المعدات، وتأخر الاتصالات، وغيرها من الضغوط البيئية.

ومن المنتظر أن تشمل مهمات الطاقم عمليات محاكاة للسير في الفضاء وعمليات روبوتية وصيانة لمكان إقامتهم وتمارين رياضية وزراعة محاصيل.

يذكر أن هذه تعد هي ثاني محاكاة من نوعها، وتأتي في إطار برنامج "تشابيلا" (نظير استكشاف صحة الطاقم والأداء) التابع لناسا، والذي يستهدف الاعداد لإرسال بعثات إلى المريخ.

ويمكن تقديم الطلبات حتى الثاني من أبريل 2024، وفقا لوكالة ناسا.

ويجب أن يكون المتقدمون، حاملين لشهادة في العلوم الطبيعة، وبين الـ30 والـ55 عاما، و"أصحاء"، و"لديهم دوافع" وغير مدخنين، فضلا عن حمل الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، كما يجب أن يكونوا متقنين للغة الإنجليزية، وسيتم تقديم تعويض للمشاركين في المهمة.

ناسا الكوكب

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