إمام عاشور يثير أزمة بين مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

رد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على تصريحات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق، بشأن عقد إمام عاشور لاعب الأهلي مع النادي.

وقام عمرو ادهم، بنشر صورة من عقد إمام عاشور مع الزمالك، يوضح من خلاله المدة المتبقيه في تعاقده مع الزمالك وذلك عبر حسابه الشخصي بمنصة"X" وعلق قائلا: "محاوله يائسه لتغييب جماهير الزمالك، تم الترويج بأن سبب بيع امام عاشور انه متبقي ٦ شهور و بالتالي قد يرحل مجانا".

وتابع: "تم البيع يناير 2023 والعقد ينتهي بنهاية موسم 2024/2023،في تاريخ البيع كان متبقي سنه ونصف"

واضاف ادهم:"اذا استطعت ان تخدع بعض الناس بعض الوقت لن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت".

وكان مرتضى منصور قد قال في تصريحات صحفية: "قمت ببيع أمام عاشور لان عقده مع الزمالك كان متبقي فيه 6 شهور، ومقابل بيعه كان 90 مليون".



