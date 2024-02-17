رئيس جامعة الزقازيق يتفقد تطوير الحرم الجامعى استعداداً لاحتفالية اليوبيل الذهبى

تفقد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق أعمال تطوير الحرم الجامعى وذلك في إطار استكمال ومتابعة خطة تطوير الحرم الجامعي للإرتقاء بالمظهر الحضارى لجامعة الزقازيق ، وضمن استعدادات الجامعة للإحتفال باليوبيل الذهبى ومرور ٥٠ عاماً على إنشائها جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وادهم عزت مدير مكتب رئيس الجامعة ومدير عام الادارة الهندسية والأمن الجامعي.

وخلال الجولة التفقدية شدد الدكتور خالد الدرندلى، على الإلتزام بالجدول الزمني للخطة ومتابعة مواقع العمل بالجامعة والتى سيتم إدخال تعديلات وتطويرات بها سواء بالمبانى أوالطرق الرئيسية ومعاينة المقترحات التى تم طرحها على أرض الواقع للوصول إلى أفضل الرؤى الممكنة لإظهار الجامعة بأفضل صورة ممكنة.

كما أشاد رئيس الجامعة بحجم الجهود المبذولة من قبل أساتذة كلية الهندسة ومعاونى أعضاء هيئة التدريس لإظهار الجامعة بالمظهر المشرف الذى يعكس عراقتها ويخدم أبناء المحافظة والمغتربين، مؤكداً على سرعة الانتهاء من إتمام أعمال التصميمات حتى تظهر الجامعة بأرقى صورة لها احتفالًا باليوبيل الذهبى للجامعة.