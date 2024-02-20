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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحرب النفسية الإسرائيلية لتحقيق مكاسب تفاوضية في أزمة غزة.. فيديو

الدكتور أحمد فؤاد،
الدكتور أحمد فؤاد، إلى أن الجانب الفلسطيني

قال الدكتور أحمد فؤاد أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل يشكل سافر، وتضع نفسها مع إسرائيل ضد العالم، موضحا أن واشنطن تحاول أن تعطي الاحتلال الإسرائيلي فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز لم يتحقق.


أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تتعرض لحرب شرسة بشأن دفاعها عن القضية الفلسطينية، موضحا أن موقف مصر منذ اللحظة الأولى واضح وثابت ولن ولم يتغير تجاه القضية.


وأشار الدكتور أحمد فؤاد، إلى أن الجانب الفلسطيني، يرفض كل طلبات الجانب الإسرائيلي بشأن المفاوضات في وقف إطلاق النار أو تبادل الأسرى، لافتا إلى أن مصرهي الدولة الوحيدة التي أعادت الفلسطينيين إلى أرضهم.


وتابع الدكتور أحمد فؤاد أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن إسرائيل تنفذ حرب نفسية الآن وآلاعيب تفاوضية من أجل الضغط على المفاوض الفلسطيني، مبينا أن مصر تدعم المفاوض الفلسطيني وهو ما يحفظ أيضا أمنها القومي في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والضغط على سكان القطاع للتهجير القسري.
وأكد الدكتور أحمد فؤاد، أن ما يقوم به جيش الاحتلال حاليا في قطاع غزة، يُعقد العملية التفاوضية، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى السلام بعد الاقتراب من حافة الهوية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتوقع الدكتور أحمد فؤاد أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن يكون هناك هدنة في قطاع غزة، وتبادل الأسرى، مع الاعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية، في ظل دعم مصر للقضية الفلسطينية.
 

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