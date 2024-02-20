عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعافى تماما.. نجاح أول استخدام لشريحة إلكترونية داخل دماغ إنسان

ايلون ماسك
ايلون ماسك

كشف إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك بأن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماما وأصبح قادرا على التحكم بعقله من خلال فأرة كمبيوتر.

txt

على خطى البرازيل.. رئيس فنزويلا: إسرائيل نازية هذا العصر

txt

محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة دهب


وقال ماسك خلال فعالية مباشرة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "التقدم جيد ويبدو أن المريض تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها، يستطيع المريض تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير".

وتحاول نيورالينك حاليا الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من المريض.


ونجحت الشركة بزرع أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الماضي، بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في سبتمبر الماضي.


 

شريحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

موضوعات متعلقة

نهاية العدوان.. الأمير ويليام يدعو إلى إنهاء الحرب على غزة

مفقود منذ 50 عاما..العثور على جيتار عازف فرقة البيتلز

واقعة مثيرة|الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ذئب نهش 3 أطفال قبل مطاردته

سنة في المريخ.. ناسا تبحث عن 4 متطوعين من أجل تجربة غريبة

خوفاً من الموت جوعاً.. نيجيريات يبحثن عن الطعام في جحور النمل|تفاصيل

رجل أمريكي يحتفظ ببقايا جثث داخل منزله..ما السبب؟

بعد إقلاعها.. طائرة ركاب تعود للمطار بسبب ديدان

وزير الداخلية الفرنسي يتهم كريم بنزيما بالانضمام للإخوان .. تفاصيل

ترشيحاتنا

103 أطنان أرز و33 دقيق.. الداخلية تداهم مخازن مافيا السلع

مندوب مصر بمجلس الأمن: ملتزمون بالعمل المتواصل لإيقاف الحرب المدمرة في غزة

فرمتهم تحت عجلاتها.. مأساة دهس تريلا 3 أشخاص في المرج| صور

لو معاك فلوس جديدة إقرأ عليها سورة قريش 7 مرات.. سبب مدهش

مهند مجدي رئيسا لبعثة الأهلي في غانا خلال لقاء ميدياما

بيان ناري من حماس ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

احترس.. أدوية تسبب آلام عضلات الجسم

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ