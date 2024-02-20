تعافى تماما.. نجاح أول استخدام لشريحة إلكترونية داخل دماغ إنسان

كشف إيلون ماسك مؤسس شركة نيورالينك بأن أول إنسان خضع لزراعة شريحة دماغية من الشركة تعافى تماما وأصبح قادرا على التحكم بعقله من خلال فأرة كمبيوتر.



وقال ماسك خلال فعالية مباشرة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "التقدم جيد ويبدو أن المريض تعافى بالكامل مع تأثيرات عصبية نحن على دراية بها، يستطيع المريض تحريك فأرة في أنحاء الشاشة فقط بمجرد التفكير".

وتحاول نيورالينك حاليا الحصول على أكبر قدر ممكن من ضغطات زر الفأرة من المريض.



ونجحت الشركة بزرع أول شريحة في دماغ إنسان الشهر الماضي، بعد الحصول على الموافقة بإجراء تجارب بشرية في سبتمبر الماضي.



