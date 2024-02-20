سمكة قرش بيضاء تقـ.تل نفسها تحت الماء

قتلت سمكة قرش بيضاء نفسها بعد محاولتها اقتحام قفص غواص في جزر المالديف في لحظة هياج.

وأظهرت لقطات فيديو تقشعر لها الأبدان الوحش الأبيض، وهو يسبح بشراسة نحو القفص قبل أن ينقطع رأسه بين القضبان المعدنية، عندما حاول القرش دخول القفص ومن ثم غرق في قاع المحيط.

وتحولت منطقة غرق القرش إلى شلال من اللون الأحمر بعد محاولاته اليائسة حيث أخذ يتلوى لتحرير نفسه.



وشوهد بعد ذلك جسد القرش الأبيض الضخم جثة هامدة تتدلى إلى قاع المحيط.



وحصد المقطع الصادم على موقع إكس تويتر سابقًا أكثر من 13 مليون مشاهدة، مع شعور بعض المستخدمين بالرعب.



وكتب أحدهم: "هذا فظيع، أتمنى أن يصلحوا القفص حتى لا تعلق أسماك القرش بهذا الشكل مرة أخرى"