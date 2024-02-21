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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور نجم لامع قادر على ابتلاع قرص الشمس.. ماذا يحدث في الفضاء؟

نجم لامع
نجم لامع

في واقعة أثارت التساؤلات.. اكتشف علماء الفلك جسما لامعا، عبارة عن "نجم زائف"، فيه ثقب أسود ينمو بسرعة كبيرة، لدرجة أنه يمكنه أن يبتلع ما يعادل قرص الشمس يوميا.

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وضوء هذا النجم الذي يسمى الكوازار، حطم "الرقم القياسي" في اللمعان، حيث بلغت درجة إضاءته "500 تريليون مرة أكثر سطوعا من شمسنا" بحسب ما أفاد فريق العلماء، في مجلة Nature Astronomy.

وقال الفريق إن "الثقب الأسود الذي في الكوازار أكبر بـ 17 مليار مرة من شمسنا". وإن القرص الدوار حول الثقب الأسود يشبه الإعصار.

وأكد كريستيان وولف، من الجامعة الوطنية الأسترالية في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس: "هذا الكوازار هو أعنف مكان نعرفه في الكون".

ورصد المرصد الأوروبي الجنوبي الجسم J0529-4351 خلال مسح للسماء عام 1980، لكن كان يعتقد أنه نجم.

الفلك نجم الشمس

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