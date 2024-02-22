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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 : أخبر حبيبك بمطالبك

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العذراء وحظك اليوم الخميس 22 فبراير 2024

ستكون العلاقة قوية والإنتاجية ستكون جيدة، كن حذرًا أثناء استخدام الثروة اليوم وتحتاج إلى خطة مالية مناسبة.

توقعات برج العذراء عاطفيا 

بعض علاقات الحب التي كانت على وشك الانفصال ستحصل على فرصة جديدة للحياة، تواصل بصراحة وأخبر حبيبك بمطالبك، سيساعد هذا الشريك على تلبية توقعاتك، اليوم جيد لاستكشاف طرق رومانسية جديدة والتواصل مع الشركاء. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

قد يصاب مواليد برج العذراء الذين يمارسون الرياضة بإصابات طفيفة، ومع ذلك، فإن هذه لن تكون خطيرة، قد يكون بعض مواليد برج العذراء منزعجين من التوتر وسيحتاجون إلى الاسترخاء المناسب. 

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

ستتطلب بعض المسؤوليات الجديدة القيام بمهام متعددة، قد لا يكون بعض العملاء راضين عن عملك وقد يشكون، احذر من هذه المشكلة يحتاج أولئك الذين يعملون ضمن فريق . 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

سوف ترى الثروة اليوم ولكن النفقات ستكون أعلى أيضًا، قد ينجح بعض مواليد برج العذراء في تسوية النزاعات المالية القديمة بينما قد يحتاج عدد قليل من الإناث إلى المساهمة في احتفال في العمل.

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