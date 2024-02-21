إنرجين: استثمرنا 350 مليون دولار لمضاعفة إنتاج الغاز من مصر

كشف ماثيوس ريجاس، الرئيس التنفيذي لشركة إنرجين، أن شركته استثمرت نحو 350 مليون دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية لمضاعفة إنتاج الغاز من مصر.

وأضاف ريجاس، في مقابلة خاصة مع «CNN الاقتصادية» أن شركته تعمل مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الطاقة البريطانية «بي بي» على حفر آبار لاستكشاف النفط والغاز في المناطق البحرية المصرية الواقعة شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى «احتمال كبير لتحقيق كشف تجاري»، على حد وصفه.

استثمارات بمليارات الدولارات

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة، فإنه من المتوقع أن تتراوح تكلفة حفر البئر الاستكشافية في المنطقة المصرية ما بين 130- 140 مليون دولار، لافتاً إلى أنه في حالة نجاح عملية الاستكشاف فستكون هناك حاجة إلى «تطوير كبير في البنية التحتية البحرية وخطوط الأنابيب، ويمكن أن يكون استثماراً بمليارات الدولارات».

ويأتي إنتاج إنرجين في مصر من حقل أبوقير إلى جانب مشروع نايني الذي تم تطويره مؤخراً شمال شرق العامرية وشمال إدكو.