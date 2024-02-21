عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن المنح لدراسة الدكتوراه المقدمة من فرنسا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، دعم السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب المصريين الراغبين في إكمال مقترحاتهم في فرنسا.

txt

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل منحة الطهطاوي للعام الدراسي 2024-2025

txt

بداية من السبت المقبل.. 10 شروط للترشح لرئاسة 5 جامعات مصرية

جامعة عين شمس 

حيث قدمت السفارة الفرنسية في مصر برنامج منح للإقامات العلمية القصيرة في فرنسا للباحثين المصريين الشباب “منح الدكتوراه” العاملين على مقترحاتهم البحثية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتمنح هذه المنح مدة أقصاها 12 شهرًا، ولمدة 6 أشهر سنويًا على الأكثر.


ويسمح للمقبولين بإكمال أبحاثهم العلمية من خلال الإشراف المشترك، أي التسجيل كطلاب دكتوراه في كل من مصر وفرنسا من أجل الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة.

تغطي كل منحة تكاليف السفر والتأمين الصحي، ونفقات المعيشة في فرنسا، ويذكر ان فترة التقديم تنتهي  في 29 فبراير 2024.

وللإطلاع على جميع المعلومات وشروط التقدم، يمكنكم مراجعة الموقع الالكتروني التالي:  

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/213

وكان قد استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الحملة التى أطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هند الهلالي، الأستاذ في كلية الطب ورئيس وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.

وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة يمنى صفوت،  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن دور الجامعة محوري وتحرص على حملات التوعية بين الطلاب بهدف خلق جيل جديد يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلحا بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.

وأكدت الدكتورة هند الهلالي، على دور الجامعة في اتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنة التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية وريادة الأعمال.

واستعرضت أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه، كأول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة مباشرة  لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب أو أستاذ صدر منه موقف لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى، وتعد تلك الخطوة بمثابة القوة والدعم المقدم من الجامعة، بعد العرض على استشاريين وكتابة التقرير، إلى جانب العمل على تهدئة الفتاة ومواجهة مشكلتها.

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس السفارة الفرنسية طلاب الدكتوراه الباحثين الشباب المصريين منح الدكتوراة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

موضوعات متعلقة

فوائد الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي .. دعم التعليم وتحفيز التنمية الاقتصادية .. خبراء: مطلوب بناء جيل مؤهل لتحديات سوق العمل الحديثة

خبير: تعزيز الشراكات بين الجامعات والصناعة يخلق بيئة تعليمية أكثر استجابة وتفاعلًا

خبير يوضح دور الشراكة بين الجامعات والصناعة لتحسين جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب

خبير يوضح أهمية تعزيز الشراكة بين الجامعات والمجتمع الصناعي وفوائدها المتبادلة

ترشيحاتنا

12 لاعباً محلياً| مفاجأة في قائمة حسام حسن.. أسماء جديدة تنضم لمعسكر منتخب مصر

أمريكا: التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بين حماس وإسرائيل أمر ممكن

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 | تفاصيل

آداب عين شمس تعلن موعد امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2024

موعد رفع الأعمال في شعبان.. احذر اثنان لا يغفر الله لهما في «ليلة النصف»

ضربة للاقتصاد الروسي.. أمريكا تكشف تفاصيل عقوبات جديدة ضد موسكو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شيك جدا .. أحلام تشعل السوشيال ميديا مع ابنها

3500 .. حقيقة صورة لـ أسعار البط أشعلت السوشيال ميديا قبل رمضان

ميدو يقاضي اتحاد الكرة| وهذه تطورات الحالة الصحية لـ«حسام حسن».. ماذا يحدث؟

لوك مختلف.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

فيديو

أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ