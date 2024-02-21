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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل منحة الطهطاوي للعام الدراسي 2024-2025

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن سفارة فرنسا بمصر أعلنت عن فتح باب التقديم الثاني عشر لمنحة الطهطاوي للعام الدراسي 2024-2025 في الفترة من 4 فبراير إلى 31 مارس 2024 الساعة 2 ظهراً.

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وأوضح مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، أن المنحة تؤهل للحصول على 860 يورو شهريًا لمدة 10 أشهر، وإعفاء من الرسوم الدراسية في المؤسسات العامة، وتغطية الضمان الصحي والاجتماعي والسكن الجامعي.

يمكنك الاطلاع على جميع المعلومات وشروط التقدم على الموقع الالكتروني التالي:

https://www.ifegypte.com/en/studies-programs/grants-and-calls-for-projects/

للمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى الدخول عبر الرابط التالي

https://www.asu.edu.eg/ar/grants

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، وفد منظمة اليونسكو بحضور الأستاذة الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،  الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالى للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتورة عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمُشرف على بنك المعرفة، ومارك ويست مسئول فريق مستقبل التعليم والابتكار بقطاع التربية بمنظمة اليونسكو، وعلا لورنس مُستشار بنك المعرفة، وبحضور وفد من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، ومكتب اليونيسيف بالقاهرة، وفريق عمل بنك المعرفة.

وخلال اللقاء أكد  الدكتور محمد ضياء حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في كافة المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات المعرفة ، مشيداً بدورها في تعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم العالي، من خلال تطوير السياسات ووضع المعايير الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، ودعم البحث العلمي والابتكار ، كذلك أعرب عن تقديره العميق للجهود التى يبذلها بنك المعرفة فى تعزيز البحث العلمى فى مصر ، مؤكدا على دوره فى الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

وعلى هامش اللقاء تمت إقامة معرض مصغر يضم أفكارا ابتكارية مميزة لطلاب جامعة عين شمس شارك بها فى العديد من المسابقات العالمية .

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