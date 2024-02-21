وقفة عروبة.. أول تعليق من فتح على المرافعة المصرية أمام العدل الدولية

علق عبدالفتاح دولة المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، على المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، قائلا :"وقفة عز وعروبة من الشقيقة مصر".



وأضاف المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، في تصريحات لقناة ten، مساء اليوم الأربعاء، أن مصر جزء من حالة الإسناد التاريخي للشعب الفلسطيني وقضيته، ودائما تقف وجه الاحتلال الإسرائيلي، متابعا أن مصر اليوم على رأس ٥٢ دولة يتحدثون باسم الشعب الفلسطيني ويرفضون الاحتلال.



وتابع عبدالفتاح دولة المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أن مصر اليوم وضعت أسس كل ما يتعلق بحل القضية الفلسطينية، ووقفت بكل ما لديها ضد الاحتلال وانتهاكاته.

