التغيرات المناخية وآثارها على الإنسان | ندوة بـ جامعة الوادي الجديد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية الآداب بجامعة الوادي الجديد ندوة بعنوان (التغيرات المناخية وآثارها على الإنسان ).



حضر الندوة الأستاذ الدكتور اسلام عامرعميد كلية الاداب والدكتور محمد عبد السلام وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب واعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية

وقال الدكتور /مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة أن الندوة حاضر فيها الاستاذ الدكتور محمد عبد المعتمد عبد الرسول كليه الاداب والدكتور طاهر الحنان كليه التربيه والدكتورة ايه فرجاني كلية الصيدله.

وتناولت الندوة مفاهيم التغيرات المناخية فى الوضع الراهن وتأثير التغيرات المناخية على الوضع الاقتصادى والصحى وانواعه وتأثيراته ودور الانسان والحلول المقترحه بتطبيق استراتيجية التخفيف عن طريق تقليل الانبعاث والاعتماد على وسائل الطاقة المتجددة والنظيفه الشراء المستدام واستخدام المنتجات والادوات صديقة البيئة و التعامل مع اجراءات الحرارة العالية والمنخفضة؛واستخدام طرق جديدة فى المبانى وايضا اتباع ووضع خطط مستقبلية للتعامل مع الازمات والكوارث

وأضاف أن الندوة استهدفت التركيز على أهمية التوعية بضرورة تنفيذ استراتيجيات التكيف من اجل تعزيز الصحه العامه للتصدى لتغير المناخ .و نشر نتائج الابحاث العلمية التى تهتم بالتغيرات المناخية واثرها على صحه الإنسان.

يأتي ذلك برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وباشراف الاستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمه المجتمع وتنميه البيئه.