الأسرار الخفية منذ عام.. صحيفة بوليتيكو الأمريكية تكشف تفاصيل أزمة الأسلحة النووية الروسية للفضاء والمباحثات السرية بين واشنطن وموسكو حولها

كشفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن أحد أسباب عدم قيام المسؤولين الأمريكيين بنشر معلومات استخباراتية على نطاق واسع حول جهود روسيا لتطوير سلاح فضائي جديد هو أن الإدارة كانت تحاول بدء محادثات لإقناع روسيا بالتراجع عن البرنامج، فقد كان كبار مسؤولي الاستخبارات والإدارة يتواصلون مع روسيا - إلى جانب الهند والصين كوسطاء محتملين - بشأن المشروع لأسابيع قبل أن يصبح علنيًا، وذلك وفقًا لمسؤول أمريكي وشخص مطلع على عملية التواصل.

وقالت المصادر إن المعلومات الاستخبارية أشارت إلى أن روسيا ربما تخطط لبدء اختبارات الجهاز – وهو سلاح فضائي مضاد للأقمار الصناعية يتمتع بقدرات نووية، وقد تم منح كلاهما عدم الكشف عن هويتهما للحديث عن المفاوضات الحساسة الجارية مع موسكو، وذكر الشخصان، أن الإدارة كانت تشعر بالقلق من أنه إذا أصبح البرنامج معروفًا على نطاق أوسع في الكونجرس أو بين الجمهور، فقد يؤدي ذلك إلى إحباط الجهود الناشئة لحمل روسيا على إجهاض تلك الاختبارات، وقالوا إن إدارة بايدن كانت تشعر بالقلق أيضًا من أنه إذا تم الكشف عن تفاصيل المعلومات الاستخبارية، فقد يجف مصدر تلك المعلومات.

تبرئة لإدارة بادين من تهم التباطؤ

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن توفر هذه الإفصاحات دحض إدارة بايدن لأولئك الذين يجادلون بأنهم كانوا بطيئين للغاية في نشر جهود روسيا على نطاق أوسع، وقد رفض المسؤولون تحديد ما إذا كانت روسيا قد استجابت للتواصل الأولي، لكنهم قالوا إنه منذ أن أصبح البرنامج معروفًا للعامة الأسبوع الماضي، لم تظهر روسيا أي استعداد للمشاركة في هذه القضية، والآن، يشعر المسؤولون الأمريكيون بقلق متزايد من أن روسيا ستمضي قدمًا في اختبار سلاحها النووي المضاد للأقمار الصناعية في الفضاء.

وإذا نجحت روسيا في إطلاقها، فسوف تثبت أنها قد تكون لديها القدرة على تفجير سلاح نووي في الفضاء وإتلاف الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة ودول أخرى في الاتصالات والإنترنت والعمليات العسكرية، وقد خفضت الإدارة في السابق مستوى المعلومات الاستخبارية عن روسيا، وخاصة فيما يتعلق بعملياتها في أوكرانيا، جزئيا لممارسة الضغط على موسكو علنا، ولكن المسؤولين قدروا أن المعلومات المتعلقة بالفضاء حساسة للغاية وأن العمل من خلال القنوات الدبلوماسية سيكون أكثر فعالية، وأعربوا عن قلقهم من أنه إذا أصبحت المعلومات علنية فمن المرجح أن تثير غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الـCNN و أخبار مسربة من الاستخبارات الأمريكية

وفي تقرير نشرته شبكة الـCNN الأمريكية بادية هذا الأسبوع، فقد كشفت الشبكة عن محاولة روسيا لتطوير سلاح فضائي نووي من شأنه أن يدمر الأقمار الصناعية عن طريق خلق موجة طاقة هائلة عند تفجيرها، مما قد يؤدي إلى شل مجموعة كبيرة من الأقمار الصناعية التجارية والحكومية التي يعتمد عليها العالم للتحدث عبر الهواتف المحمولة، ودفع الفواتير، وتصفح الإنترنت.

ووفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الاستخبارات الأمريكية حول السلاح، أعطت هذه المصادر شبكة CNN فهمًا أكثر تفصيلاً لما تعمل عليه روسيا – والتهديد الذي يمكن أن تشكله – مما كشفت عنه الحكومة الأمريكية سابقًا، وقد أثار النائب الجمهوري مايك تورنر من ولاية أوهايو، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، حالة من الجنون في واشنطن يوم الأربعاء عندما أصدر بيانا قال فيه إن لجنته لديها معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي"، بحلول يوم الجمعة، أكد الرئيس جو بايدن علنًا أن تيرنر كان يشير إلى قدرة نووية روسية جديدة مضادة للأقمار الصناعية، لكن المسؤولين رفضوا بشدة مناقشة الأمر بشكل أكبر، مشيرين إلى الطبيعة السرية للغاية للاستخبارات.

الأبحاث الروسية منذ أكثر من عام

وبحسب صحيفة بوليتيكو، فإن كبار مسؤولي الاستخبارات والإدارة كانوا منذ أكثر من عام التقدم الذي تحرزه روسيا في إنتاج سلاحها النووي المضاد للأقمار الصناعية الموجود في الفضاء، ويجمعون معلومات عن تصميماته وتجميعه واختباراته، لكن في الأسابيع الأخيرة، أصبحت الإدارة تشعر بقلق متزايد من أن موسكو ستتخذ الخطوة لإطلاق جهازها، وقد شاركت تلك المخاوف - والمعلومات الاستخبارية المقابلة - مع مجموعة مختارة من المشرعين في الكابيتول هيل، وقال الشخص المطلع على الأمر إن كبار المسؤولين في الإدارة أخبروا المشرعين أنهم يريدون إبقاء المعلومات الاستخبارية قريبة حتى تتمكن من مراقبة التقدم الروسي واختبارها المحتمل.

وقد وضع كبار المسؤولين في مجتمع الاستخبارات والبيت الأبيض ووزارة الخارجية في يناير خطة لمحاولة إقناع روسيا بالتراجع عن طريق ممارسة الضغط الدبلوماسي من خلال وسطاء، وبالفعل تواصل المسؤولون الأميركيون مع نظرائهم في الصين والهند، وأثاروا قضية القدرات المتقدمة والفضاء الروسي، وشددوا على الخطر واحتمال تعرض أقمارهم الصناعية للضرر أيضاً، كما وضعوا أيضًا خططًا لمزيد من التواصل مع ممثلين من تلك الدول في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​في 17 فبراير، ويعد كلا البلدين موطنًا لشركات الأقمار الصناعية الخاصة الكبرى ولديهما قدرات إطلاق فضائية مستقلة.

الجمهوريون يسربون الأخبار

وكان من المقرر أن يطلع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان المشرعين على هذه الخطط قبل أن يصدر رئيس المخابرات بمجلس النواب مايك تورنر (جمهوري من ولاية أوهايو) الأسبوع الماضي بيانًا غامضًا، مما أثار موجة من القصص حول المخابرات والأسلحة الروسية المضادة للأقمار الصناعية، وقد تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظرائه في كل من الصين والهند في الأيام الأخيرة، بما في ذلك في مؤتمر ميونيخ الأمني، وفي ظهور له في برنامج "واجه الصحافة" على قناة إن بي سي يوم الأحد، قال تيرنر إنه يعتقد أن التهديد الذي يشكله السلاح النووي الروسي المضاد للأقمار الصناعية "خطير للغاية".

وكان مسؤولو بايدن يعملون خلف أبواب مغلقة لثني روسيا عن اختبار سلاح فضائي، وقالت الإدارة علناً إن التهديد الذي يشكله سلاح موسكو النووي المضاد للأقمار الصناعية ليس ملحاً، وفي حين استثمرت روسيا المزيد من الأموال في برامجها الفضائية في السنوات الأخيرة، فإن الولايات المتحدة لا تزال تتفوق بكثير على موسكو في قدراتها، وحتى لو حاولت موسكو إطلاق سلاحها، فليس من الواضح أنها ستنجح، وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، للصحفيين في 14 فبراير: "لدى مجتمع الاستخبارات مخاوف جدية بشأن رفع السرية عن هذه المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع، ويقدرون أيضًا أن البدء بالمشاركة الخاصة بدلاً من نشر المعلومات الاستخبارية على الفور يمكن أن يكون نهجًا أكثر فعالية بكثير".