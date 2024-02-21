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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ قانون : مرافعة مصر أمام العدل الدولية دورها كبير في القضية الفلسطينية

صدى البلد

أكد بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وباقي المرافعات الأخرى تشكل إضافة للقاعدة الأساسية الفلسطينية التي تتمثل بالشرعية الدولية والقرارات الدولية التي تنص على الحق الفلسطيني في إقامة دولته.

وأوضح، أن مرافعة مصر لها دور كبير وإيجابي في هذا السياق، لافتًا أنه على الجميع أن لا ينسى أن مصر الدولة العربية الكبرى والتي لها مكانة خاصة وتأثير قوي على المستوى الدولي والعربي.

وأضاف «القواسمي»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال لا تعترف بأي من الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية دائمًا ما تحمل بأنه لا يوجد أرض فلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني أن يهاجر من أرضه.

الابادة الجماعية

وأكد، أن الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل هو تهجير الشعب الفلسطيني من غزة وهناك مؤامرات كبيرة من بينها محاولة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

ولفت، إلى أن تلك الجلسات التي تعقد في محكمة العدل الدولية لها دور أساسي ومهم من الناحية القانونية، متسائلا عن الذي سينفذ هذه القرارات ويجبر دولة الاحتلال على احترام قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، موضحًا أن إسرائيل والولايات المتحدة يتغنون دائمًا بالقانون والديمقراطية ولكن أمريكا تمد وتدعم إسرائيل.
 

الإبادة الجماعية الاحتلال الحقوق الفلسطينية الدولة العربية القاهرة الإخبارية القرارات الدولية تهجير الشعب الفلسطيني

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