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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

مي عز الدين
مي عز الدين

تداول مستخدمو\ مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة مي عز الدين، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات مساء يوم الثلاثاء.

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تألقت مي عز الدين في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جمبسوت طويل وذا اكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.


أكملت مي عز الدين إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الراقية و التي زادت من أناقتها، ونسقت معها كلاتش صغير الحجم باللون الأسود.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عز الدين على خصلات شعرها البني الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة و الغير مبالغ فيها.
 

مي عز الدين 
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