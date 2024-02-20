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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية| شاهد

سمية الخشاب
سمية الخشاب

حرصت الفنانة سمية الخشاب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

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تألقت سمية الخشاب في الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت ليجن باللون الأسود مع توب قصير للغاية باللون الفوشيا ذا أكمام طويلة مما كشف عن رشاقتها.

أتعلت سمية الخشاب حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض، ولم تظهر بأي مجوهرات أو إكسسوارات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

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