حقيبة عارضة أزياء تثير ضجة عبر السوشيال ميديا .. ما القصة ؟

عادة ما تعرض عائلة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية وعارضة الأزياء كيم كارداشيان الأمريكية ملابسهم وإكسسواراتهم المستعملة للبيع للجميع.

قد أثارت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان الجدل وذلك بعرضها على موقعها الإلكتروني الخاص لحقيبتها الفاخرة "هيرميس" الفرنسية، والتي تعد مصنوعة من جلد التمساح للبيع والتي تحمل علامة مقابل مبلغ ضخم يبلغ 70 ألف دولار أمريكي.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "بيج سكس" المختص بأخبار المشاهير، وتركت كيم تعليقًا تحت صورة الحقيبة، مؤكدة على وجود بعض التغيرات وذلك في لون المقابض وبعض الزوايا السفلية، وذلك بالإضافة إلى وجود بعض الخدوش الطفيفة وذلك على الحزام المعدني.





أما عن تفاعل رواد السوشيال ميديا مع منشور كيم كارداشيان لبيع حقيبتها فقد واجهت الكثير من الأنتقادات الحادة من جمهورها، والذي اتهمها بالطمع،لعرض حقيبتها المستعملة وذلك بمبلغ باهظ، رغم أنها تُعد من أغنى رائدات الأعمال في العالم.

ورد أحد المتابعين بسخرية قائلاً: مَن سيدفع 70 ألف دولار مقابل هذه الحقيبة يا كيم؟"