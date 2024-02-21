CNN تكشف تفاصيل جريمة حرب إسرائيلية ضد قوافل الأمم المتحدة في شمال قطاع غزة | قصة بالأدلة

كشفت شبكة الـCNN الأمريكية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، أطلقت النار على قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل إمدادات غذائية حيوية في وسط غزة في 5 فبراير، قبل أن تمنع في نهاية المطاف الشاحنات من التقدم إلى الجزء الشمالي من القطاع، حيث يقف الفلسطينيون على حافة المجاعة، وفقاً للوثائق التي أطلعتها عليها حصراً تحليل الأمم المتحدة وCNN الخاص.

وشاهدت شبكة سي إن إن مراسلات بين الأمم المتحدة والجيش الإسرائيلي تظهر أن الطرفين اتفقا على مسار القافلة قبل الغارة، ووفقاً لتقرير الحادث الداخلي الذي جمعته الأونروا، وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة، والذي اطلعت عليه شبكة سي إن إن أيضاً، كانت الشاحنة واحدة من 10 شاحنة في قافلة كانت متوقفة عند نقطة احتجاز تابعة للجيش الإسرائيلي عندما تم إطلاق النار عليها.

جريمة حرب تكشف التحديات الإنسانية داخل غزة

ولم يصب أحد في القافلة بأذى، لكن معظم محتوياتها - وخاصة دقيق القمح الذي كانت هناك حاجة ماسة إليه لخبز الخبز – دمرت، وفيما يعد جريمة حرب، فإن تتبع الغارة يوفر نافذة على التحديات الكبرى التي تواجهها الجهود الإنسانية في إيصال المساعدات إلى سكان غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة ــ ما يقرب من 85% منهم من النازحين داخلياً ــ وسط القصف الإسرائيلي الذي يستهدف القطاع منذ ما يقرب من خمسة أشهر.

"قافلة تحمل مواد غذائية متجهة إلى شمال قطاع غزة، تلك القافلة التي كانت في طريقها إلى ما نسميه المناطق الوسطى، تعرضت للقصف"، هذا تحدثت جولييت توما، مديرة الاتصالات العالمية للأونروا، لشبكة CNN، وقالت إن إحدى الشاحنات المحملة بالإمدادات أصيبت بنيران البحرية الإسرائيلية، فيما لم يستجب جيش الدفاع الإسرائيلي لطلبات CNN المتكررة للتعليق على الغارة، وقال الجيش الإسرائيلي في 5 فبراير إنه يحقق في الحادث، وتعد تلك الحادثة واحدة من عدة حوادث تعرضت فيها قوافل المساعدات، وكذلك مستودعات تخزين المساعدات، للقصف منذ بدء الحرب، حيث شنت إسرائيل قصفها واجتياحها البري لقطاع غزة بعد الـ7 أكتوبر، وقتلت أكثر من 29 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على القطاع، بحسب وزارة الصحة في غزة.

إسرائيل تحقق الهدف.. وقف إرسال المساعدات لشمال غزة

وفي أعقاب الغارة التي وقعت في 5 فبراير، قررت الأونروا وقف إرسال القوافل إلى شمال غزة، وكانت المرة الأخيرة التي تمكنت فيها الوكالة من إيصال الغذاء إلى شمال وادي غزة ــ وهو شريط من الأراضي الرطبة التي تقسم القطاع ــ في 23 يناير، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص ما زالوا يعيشون في شمال غزة، مع قدر ضئيل للغاية من المساعدات، وقد تم بالفعل تحديد سوء التغذية الحاد لدى 16.2% من الأطفال هناك، وهو ما يتجاوز العتبة التي تعتبر حرجة، وفقاً للأمم المتحدة.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد بدأت القافلة، المكونة من 10 شاحنات مساعدات ومركبتين مدرعتين تحمل شارة الأمم المتحدة، رحلتها في الساعات الأولى من يوم 5 فبراير، وقالت الأونروا إن الرحلات تتم في وقت مبكر من اليوم لتجنب تعرض محتويات الشاحنات للمداهمة على طول الطريق من قبل تلك القافلة. يائسة للطعام، وقد انطلقت القافلة من جنوب غزة، وسافرت عبر طريق الرشيد، الذي يتبع الحافة الساحلية للقطاع، وكان هذا الطريق هو الطريق الرئيسي الذي سمح به الجيش الإسرائيلي لقوافل المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء منذ يناير.

جعلوها تنتظر ساعة ثم أطلقوا النار عليها

ووفقا للتفاصيل التي نشرتها الشبكة الأمريكية، ففي الساعة 4:15 صباحًا، وصلت القافلة إلى نقطة احتجاز مخصصة لجيش الدفاع الإسرائيلي على طريق الرشيد، وفقًا لتقرير الحادث الداخلي للأونروا، حيث ظلت الشاحنات ثابتة لأكثر من ساعة، وقال التقرير إنه في الساعة 5:35 صباحا، سُمع دوي إطلاق نار من البحرية وأصيبت الشاحنة، وقالت الوكالة إنها قبل الشروع في تسليم المساعدات، قامت بالتنسيق المسبق مع الجيش الإسرائيلي، والاتفاق على المسار الذي ستسلكه – كما تفعل دائما، وتظهر مراسلات البريد الإلكتروني بين الأونروا وCOGAT، الوكالة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على الأنشطة في الأراضي الفلسطينية، والتي تشرف على الإغاثة الإنسانية، اتفاقًا على أن تسير القافلة على طريق الرشيد.

وقالت توما إننا نشارك مع الجيش الإسرائيلي إحداثيات القوافل ومسار تلك القافلة”. "فقط عندما يعطينا الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر، ستتحرك الأونروا، فنحن لا نتحرك دون هذا التنسيق، وأوضحت إن الغرض من هذا التنسيق، الذي يسمى عملية فض الاشتباك، هو ضمان عدم تعرض قوافل المساعدات للقصف، فقد أصبحت غزة بسرعة كبيرة واحدة من أخطر الأماكن التي يعمل فيها عمال الإغاثة، فهي بيئة معقدة للغاية للعمل فيها، وفي كثير من الأحيان تضطر فرقنا إلى تقديم المساعدة الإنسانية تحت النار".

الأقمار الصناعية توثق الجريمة

واستعرضت CNN صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها بعد ساعتين من الحادث، والتي تظهر ثلاثة زوارق صواريخ إسرائيلية على بعد بضعة كيلومترات من الشاطئ، وشكلت هذه الزوارق جزءًا من انتشار منتظم منذ بداية الحرب، والذي قال الجيش الإسرائيلي إنه يهدف إلى إجراء المراقبة ومهاجمة غزة من الغرب، وفي شهر ديسمبر، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته البحرية قصفت مئات الأهداف وقدمت الدعم للجنود على الأرض.

وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة في معهد الأخلاق والقانون والصراع المسلح بجامعة أكسفورد، لشبكة CNN عن حادثة 5 فبراير: "من الصعب حقًا أن نرى كيف يمكن أن يكون هذا هجومًا قانونيًا، فعلى الأقل سيبدو الأمر وكأنه انتهاك خطير للغاية للقانون الإنساني الدولي، وما إذا كان الأمر إجراميًا أيضًا يعتمد على مسائل النوايا، وهو أمر يجب إثباته في محكمة قانونية"، بينما قالت فيليبا جرير، المستشارة القانونية الرئيسية للأونروا في غزة، إنها كانت على متن القافلة عندما تعرضت للقصف ونشرت على X لتقول إن الفريق "محظوظ للغاية" لأنه لم يصب أحد، وبعد ذلك، ظلت القافلة تطلب الإذن بالمرور عبر نقطة تفتيش إسرائيلية تشرف على الدخول إلى شمال غزة، إلا أنها مُنعت من الدخول.

وفي بيان لـCNN، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية الغارة التي استهدفت القافلة في 5 فبراير بأنها "غير مقبولة"، وقالت إن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى المدنيين، وفي كل محادثة نجريها مع حكومة إسرائيل، نثير الحاجة المطلقة إلى أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من توزيع المساعدة بأمان وأن يتمكن المدنيون من الوصول إلى المساعدة، وأن تتخذ إسرائيل جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، قال المتحدث، وقد تم رفض نصف طلبات المساعدات التي تقدمها وكالة الأونروا إلى شمال غزة منذ بداية العام، وفقا للوكالة . تؤدي التأخيرات الشديدة إلى جعل الرحلات الأخرى المسموح بها غير قابلة للتطبيق.