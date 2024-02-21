أحدث أسعار BMW X4 موديل 2024 في مصر

تعتبر السيارة BMW X4 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية بالسوق المصري، حيث تأتي مزودة بالعديد من التقنيات المحدثة، مثل أنظمة الملاحة والترفيه، وتتوفر بفئة واحدة فقط.

BMW X4

سعر السيارة BMW X4 موديل 2024

يبلغ سعر السيارة BMW X4 موديل 2024 في السوق المصري نحو 5,100,000 جنيه.

BMW X4

مواصفات السيارة BMW X4 موديل 2024

وتأتي السيارة BMW X4 موديل 2024 مزودة بعلبة تروس سرعات أوتوماتيك تتألف من 8 سرعات، ومنظومة دفع رباعي للعجلات، وتبلغ سرعتها القصوى 240 كيلومتر في الساعة.

تتوفر السيارة BMW X4 موديل 2024 بمحرك يوفر قوة تصل الى 252 حصانًا، مع محرك سعة 2000 سي سي، 8 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 350 نيوتن/متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة BMW X4 موديل 2024 للبنزين نحو 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 6.3 ثانية.

BMW X4

قياسات وأبعاد السيارة BMW X4 موديل 2024

الطول الكلي: 4.752 متر.

العرض الكلي: 1.918 متر.

الارتفاع الكلي: 1.621 متر.

قاعدة العجلات: 2.864 متر.

سعة صندوق السيارة:500 لتر.

سعة خزان الوقود: 67 لترا.