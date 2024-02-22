وفاء عامر عن " حق عرب " : أنا مغرمة بالمسلسل كله بعيدا عن دوري .. فيديو

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها تتمنى مشاهدة ممتعة للمشاهدين لمسلسها الرمضاني " حق عرب "، لافتة إلى أن كواليس المسلسل عظيمة .

وتابعت الفنانة وفاء عامر ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " على فضائية " دي ام سي " ، أن المسلسل محترم ويليق بالناس ، متابعة :" انا مغرمة بالمسلسل كله بعيدا عن دوري " .

وأضافت : أحب اشكر كل عنصر من عناصر المسلسل من مؤلف ومخرج وفنانين ، متابعة :" بحس اني حرام عليا اضيع دور حلو" .

وأردف : دوري في المرحلة الاولى بتقدمه الفنانة آيتن عامر ، والموسم الرمضاني القادم له ثقل على الرغم من العدد القليل للأعمال الفنية .