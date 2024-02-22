الإحصاء: معدلات الطلاق انخفضت في 2023 بنسبة 12%

قال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 157 مليون نسمة هو تعداد سكان مصر في 2050 وفقا لمعدلات الإنجاب الحالية، مضيفا: تعداد سكان مصر حاليا حتى هذه اللحظة 106 مليون و50 ألف و650 نسمة.



وأضاف خيرت بركات خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة “أون”:" عدد المواليد في عام 2023 كان 2 مليون و 44 ألف مولود، بانخفاض 150 ألف عن 2022، ولدينا 4 مولود كل دقيقة، و5600 مولود جديد يوميا في مصر بمعدل مولود كل 15 ثانية تقريبا.



ولفت إلى أن معدلات الطلاق انخفضت في 2023 بنسبة 12% وهى لم تحقق منذ فترة، بسبب الإجراءات التي تتخذها الدولة، وصلنا في عام 2022 لـ من 299 ألف حالة طلاق إلى 238 حالة طلاق و8 آلاف حالة خلع في مصر في 2023.





وأكمل: معدلات البطالة انخفضت لـ 7% في 2023 مقارنة بـ 2022 بسبب المشاريع القومية التى تنفذها الدولة في الفترة الماضية واستيعاب عدد كبير من العمالة.

