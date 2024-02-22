الإحصاء: نزيد 2 مليون مولود كل عام و157 مليونا تعداد السكان في 2050

قال خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن المركز هو المصدر الرئيسي للبيانات والإحصاءات الرسمية في كافة المجالات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، متابعا: البيانات تساعد المؤسسات في التخطيط ورسم السياسات والقرارات لتحقيق التنمية الشاملة.



وأضاف خيرت بركات خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة “أون” الجهاز يصدر أكثر من 220 إصدار لدوريات مختلفة منها التعداد الاقتصادي، وتعدادات السكان التي تتم كل 10 سنوات.



وأوضح أن أعداد المواليد تراجعت آخر 5 سنوات بفضل جهود مواجهة الزيادة السكانية، منوها بأن الزيادة تمثل تحديا كبيرا في شتى المجالات ويستنزف كثيرا من موارد الدولة ويقف عائق أمام جهود الدولة في رفع مستوى معيشة المواطن والأسرة المصرية.



وأكمل: 157 مليون نسمة هو تعداد سكان مصر في 2050 وفقا لمعدلات الإنجاب الحالية، مضيفا: تعداد سكان مصر حاليا حتى هذه اللحظة 106 مليون و50 ألف و650 نسمة، ومصر تزيد 2 مليون مولود كل عام.

