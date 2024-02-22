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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدمة.. ضبط الجناة في واقعة شطر طالب نصفين بالدقهلية

الفقيد
الفقيد

تمكن ضباط مباحث  مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من ضبط مرتكبي واقعة شطر طالب نصفين جسده الى عدة أجزاء بعد 9 أيام من ارتكاب الواقعة والعثور على الجزء السفلي من جسده  والعثور على أجزاء من الجزء العلوي ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوص ونجار .
وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى، مديرية  أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض،، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية الناقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن )  ومشطورة الى نصفين.
وبسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابها بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي .
وعثرت الأجهزة الأمنية  على الجزء العلوي من جسد الطالب بعد إرشاد المتهمين وذلك  بعد  9 أيام من العثور على جسده مشطور لنصفين  والعثور على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي  بإحدى المصارف بنطاق مركز الستاموني 
وتبين ان الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني .
وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد جرى نقله الى مشرحة مستشفي  بلقاس المركزي 
وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة ".محمد.ع م "، مدرس فيزياء بمعاونة نجار على صلة قرابة به  استعان به لارتكاب الواقعة وتمزيق جسد الطالب بواسطة منشار والقاءه بعدة أماكن متفرقة.

فبما لم يتم الكشف عن الاسباب الحقيفبة وراء ارتكاب الواقعه.
 

بمحافظة الدقهلية طالب بالصف الاول الثانوي محافظة الدقهلية مستشفى بلقاس المركزي وحدة مباحث مستشفى بلقاس مركز شرطة مديرية أمن

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