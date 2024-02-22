حولهم غلط .. 70 ألف جنيه تثير ضجة على السوشيال ميديا

أثارت رسالة منتشرة على الفيس بوك ضجة واسعة، جراء تحويل أحد الأشخاص 70 ألف جنيه بطريق الغلط على أحد تطبيقات تحويل الأموال لشخص آخر .



ونصت الرسالة المنتشرة على السوشيال ميديا على ، هذا النص "الله يخليك اللى يعرف صاحب الاسم يقوله يرجعلى فلوسي 70 ألف جنيه كانوا دين عليا لشخص وحولتهم بالخطأ وكل مابعتله collect request يرفضة ومحدش يلومنى ارجوكم ، أنا عملت كل الاحتياطات ولكن قدر الله وماشاء فعل.



أعقب تلك الرسالة تعاطف الآلآف من رواد الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي ، تعاطفا معها لاسترداد واستعادة الأموال الخاصة به لتنهال المشاركات بشكل واسع .



وشارك رواد السوشيال ميديا مقترحاتهم ،مابين الدعاء او استمرار محاولات البحث، بالإضافة الى نصائح بالتحويل على ارقام الهاتف وليس الحسابات البنكية.



وشارك آخرين قائلين : حصلت معانا وبلغنا البنك والتطبيق الخاص بتحويل الأموال ورجعولى بعد أربع أيام، وتهافتت الآراء بتحريك دعوى اثراء بلا سبب .