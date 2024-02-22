النقرس.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

النقرس هو حالة صحية مؤلمة تنجم عن تراكم حمض اليوريك في الجسم، وتنتج عنه تكون بلورات اليورات.

هنا سنقدم لك معلومات عامة حول أسبابه وأعراضه وخيارات العلاج والوقاية، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

أسباب النقرس

زيادة إنتاج حمض اليوريك في الجسم.

انخفاض كفاءة الجسم في التخلص من حمض اليوريك.

التوتر الكبير والتعرض للإصابة الجسدية.

تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بحمض اليوريك مثل اللحوم الحمراء والأسماك الدهنية والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية.



أعراض النقرس

آلام حادة مفاجئة في المفاصل، عادةً في إصبع القدم الكبيرة.

احمرار وتورم وشحوب الجلد فوق المفصل المصاب.

صعوبة في التحرك والمشي.

ارتفاع درجة الحرارة والتهاب المفصل.



علاج النقرس

الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية ، لتخفيف الألم والتورم.

الأدوية المثبطة لإنتاج حمض اليوريك، لتقليل مستويات حمض اليوريك في الجسم.

الأدوية المانعة لتكوين بلورات اليورات، لتقليل التكاثر والتراكم المستقبلي للبلورات.



الوقاية من النقرس

تجنب تناول الأطعمة ذات تركيز عالٍ من حمض اليوريك، مثل اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والمشروبات الكحولية.

شرب كميات كافية من الماء للمساعدة في تخفيف تركيز حمض اليوريك في الجسم.

الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

تجنب الإصابة الجسدية والتوتر الناتج عن المجهود الزائد.

مع ذلك، ينبغي عليك استشارة الطبيب لتشخيص الحالة وتحديد العلاج الملائم وفقًا لظروفك الصحية الفردية.