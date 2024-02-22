أخبار الفن| حقيقة ارتباط رنا رئيس.. أغنية وليد توفيق الجديدة

حقيقة ارتباط رنا رئيس.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أغنية وليد توفيق الجديدة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

يصادف اليوم الخميس 22 فبراير ذكرى ميلاد الفنانة تحية كاريوكا ، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1915، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، ورحلت عن عالمنا في 20 سبتمبر عام 1999، عن عمر يناهز الـ 84 عاما.

تحل اليوم الخميس 22 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة نادية عزت، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1938، ورحلت عن عالمنا في 21 مايو عام 2011، عن عمر يناهز الـ 73 عاما.

تحل اليوم الخميس 22 فبراير، ذكرى رحيل الفنانة عقيلة راتب، والتى ولدت في 22 مارس عام 1916، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1999، عن عمر يناهز الـ 82 عاما.

قدمت عقيلة راتب، العديد من الأفلام الكوميدية التى تظل محفورة فى أذهان المشاهد العربى.

يستعد الفنان وليد توفيق، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم لسة بيسألوني، مساء اليوم الخميس 22 فبراير، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

كشفت الفنانة رنا رئيس، عن طقوسها في عيد الحب الماضي، وردت على التساؤلات التي ترددت حول حقيقة ارتباطها بعد فسخ خطبتها.

وقالت رنا رئيس في لقاء مع صدى البلد: «ما احتفلتش بعيد الحب، وقضيته في البيت، روحت عملت بيتزا وقعدت آكل وأنا بحب الطبخ وشاطرة فيه وبعمل أكلات كتير».

كشف المنتج إبراهيم إسحاق، تفاصيل التحضير لـ فيلم عيسى، للفنانين مينا مسعود وخالد الصاوي، بعد بدء تصويره منذ قرابة الأسبوع.

وقال المنتج إبراهيم إسحاق، في لقاء خاص مع صدى البلد، إن فيلم عيسى ينتظر أن ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تحمس للفكرة منذ أن عرضت عليه، وأنها بعيدة عن الرعب والدجل، وأن كلمة “الدجال” التي تم إلصاقها باسم الفيلم كانت من خلال السوشيال ميديا، والفيلم بعيدا عن الأديان وغيرها ولم تعترض الرقابة على المصنفات الفنية عليه.

كشف المطرب والمؤلف هيثم نبيل، كواليس تحضيره لفيلم عيسى، للفنان مينا مسعود وخالد الصاوي، الذي بدء تصويره قبل أيام.

وقال هيثم نبيل في لقاء مع موقع صدي البلد، إن فيلم عيسى، تشويقي اجتماعي يتناول العلاقات الأسرية، مشيرا إلى أن الفيلم بعيدا عن الرعب وأن تغيير الاسم وارد.